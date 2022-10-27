Sümeyye Erdoğan'dan babasını kızdıracak 'kadın' çıkışı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre önce AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin eşine yönelik "Olmaz, bu işin kariyeri çocuk doğurmak. Sayıları artırmak lazım" sözleri gündem olmuştu.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından KADEM'in ‘Kültürel Kodlar ve Kadın’ başlıklı buluşmasında konuşan Sümeyye Erdoğan, “Bir tarafta geleneksel kodlar diğer tarafta seküler zihniyet kadını kendi tahakkümü altına almaya çalışıyor. Bu karmaşada özellikle muhafazakâr şehirli kadınların ciddi bir sıkışmışlık yaşadığını görüyoruz" dedi.

"Dindar, aileyi korumaya çalışan ama bir yandan da kamusal alanda var olmaya çalışan kadınlarız. Bunların hepsi bir arada olabilir. Bırakın kadınlar nerede olmak istiyorsa orada olsun, topluma faydası dokunsun" derken, "Bu sebeple de diyoruz ki: ‘Kadın hakları meselesi sadece kadınların değil tüm toplumun meselesidir.’ Annelik ve aile konusu mesela. ‘Neden kadın diyorsunuz da aile demiyorsunuz?’ eleştirileri geliyor. Gereksiz bir zorlama. Nihayetinde kadın için çalışıyor olmak aileyi önemsemediğiniz anlamına gelmez. Ayrıca kadın sadece aile içinde olduğu zaman mı kıymetli?” ifadesini kullandı.