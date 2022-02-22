'Sümeyye Erdoğan'a suikast' soruşturmasında karar: 'Acemice hazırlanmış'

Akşam ve Güneş gazeteleri Emre Uslu ile CHP milletvekilleri Umut Oran ve Akif Hamzaçebi arasında Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenleneceğine yönelik konuşmalar geçtiğini iddia etmişti.
Bunun üzerine dönemin CHP Milletvekili Umut Oran ile Akif Hamzaçebi böyle bir yazışma yapmadıklarını, kendilerine iftira atıldığını beyan ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara savcılığı “görevsizlik” kararı ile dosyayı İstanbul Basın Savcılığı'na gönderdi.
İddialarla ilgili 5 dava açıldı
Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, soruşturma dosyalarına bakan Bakırköy Basın Savcısı Hüseyin Parlakkılıç her iki gazeteye dört ayrı dava açarken, Savcı Mustafa Gökay da iki gazeteye “iftira” suçundan bir dava açtı.
Ethem Sancak'a ait olan iki gazete için “yayın yoluyla zincirleme hakaret ve iftira” suçlamasıyla toplam 5 ayrı dava açılmış oldu.
Savcı Parlakkılıç tarafından hazırlanan ve “Sümeyye Erdoğan'a suikast” konuşmalarını da içeren iddianemede bahse konu Twitter konuşmaları için iki ayrı bilirkişi raporu düzenlendiği, yazışmaların sahte olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.
'Acemice hazırlanmış delil üretme çabası'
11 sayfalık iddianamede özetle şöyle denildi: