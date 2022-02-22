'Sümeyye Erdoğan'a suikast' soruşturmasında karar: 'Acemice hazırlanmış'

Akşam ve Güneş gazeteleri Emre Uslu ile CHP milletvekilleri Umut Oran ve Akif Hamzaçebi arasında Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenleneceğine yönelik konuşmalar geçtiğini iddia etmişti.

Bunun üzerine dönemin CHP Milletvekili Umut Oran ile Akif Hamzaçebi böyle bir yazışma yapmadıklarını, kendilerine iftira atıldığını beyan ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara savcılığı “görevsizlik” kararı ile dosyayı İstanbul Basın Savcılığı'na gönderdi.

İddialarla ilgili 5 dava açıldı

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, soruşturma dosyalarına bakan Bakırköy Basın Savcısı Hüseyin Parlakkılıç her iki gazeteye dört ayrı dava açarken, Savcı Mustafa Gökay da iki gazeteye “iftira” suçundan bir dava açtı.

Ethem Sancak'a ait olan iki gazete için “yayın yoluyla zincirleme hakaret ve iftira” suçlamasıyla toplam 5 ayrı dava açılmış oldu.

Savcı Parlakkılıç tarafından hazırlanan ve “Sümeyye Erdoğan'a suikast” konuşmalarını da içeren iddianemede bahse konu Twitter konuşmaları için iki ayrı bilirkişi raporu düzenlendiği, yazışmaların sahte olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

'Acemice hazırlanmış delil üretme çabası'

11 sayfalık iddianamede özetle şöyle denildi:

"Şikayete konu Twitter yazışmaların sıhhatinin tetkiki amacıyla konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmış ise de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca gazetelerde çıkan haberlerin içeriği dikkate alınarak, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızı Sümeyye Erdoğan'a suikast planlanıp planlamadığı yönünde resen soruşturma başlatıldığı ve 2015/29499 soruşturma sayılı dosya üzerinden soruşturmanın devam ettiğini belirtilerek istenilen evraklar ile ilgili gizlilik kararı bulunduğu belirtilip yazışmalar yapıldığını bildirilmiştir. Basın kanunu gereği soruşturmalarımızın 4 aylık hak düşürücü süre ile sınırlandırılmış olması nedeniyle Ankara Savcılığı'nın soruşturmasını tamamlamasının beklenmesi mümkün görülmemiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/32720 soruşturma sayılı dosyasında, şikayete konu Twitter yazışmaları ile ilgili bilirkişi raporu bulunduğu belirlendiğinden ilgisi sebebiyle tutanak tanzim edilerek bir nüshası dosyamız içerisine alınmıştır. Yine Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/28176 soruşturma sayılı dosyasına dosya müşteki vekilince gönderilen ve ilgisi nedeniyle bir nüshası soruşturma dosyamıza alınan Bilişim Ve Adlı Bilişim Uzmanı Yeminli Adli Bilirkişi T.Koray Peksayar tarafından hazırlanmış bilirkişi raporu incelenmiş olup her iki raporun da Twitter yazışmalarının gerçek Twitter yazışması olmadığı, son raporda acemice hazırlanmış bir delil üretme çabası olduğunun belirlendiği görülmüştür."