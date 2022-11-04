Sümeyye Erdoğan 'haşema' örneği verdi: Kadına yönelik ayrımcı kültürel kodlar var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) iş birliğinde düzenlenen 5'inci Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi bugün başladı.

Zirveyle ilgili açıklamalarda bulunan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadının nasıl giyindiğiyle ilgili, şu anda Fransa'da hala bugün de Avrupa'nın ortasında çeşitli şehirlerinde, plajlara, yüzme havuzlarına haşemalı kadınların sokulmadığını, devlet tarafından bir yasakla bunun engellendiğini görüyoruz. Bunların da arkasında biz biliyoruz ki, kadına yönelik ayrımcı kültürel kodlar var. Bunları mutlaka konuşmalıyız" dedi.

Bayraktar, "Kadına yönelik şiddetle ilgili veya kadınların toplumun çeşitli alanlarında yeterince temsil edilmiyor oluşuyla ilgili bunların arkasında her şeyden önce kültürel kodlar ve bazı toplumsal normlar olduğunu görüyoruz. Bunlarla yüzleşmeden, bunları deşmeden aslında bu problemleri de aşamayacağımızı görüyoruz. Bu kültürel kodlar sadece geleneksel anlamda gerçekleşmiyor" dedi.