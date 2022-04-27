Sultangazi'de kız arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İstanbul Sultangazi'de 22 Temmuz 2019 tarihinde kız arkadaşı Gülen Pamukçu'yu bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Ali Ulupınar'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ali Ulupınar ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada Ali Ulupınar, öldürme kastının bulunmadığını, kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini öne sürdü.

Koruma kararı aldırmış

Ulupınar’ın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçunu işlediğinin deliller doğrultusunda sabit olduğunu belirten avukat Hatice Boz ise beyanında, sanığın bu suçtan cezalandırılması gerektiğini ve maktul Gülen Pamukçu'nun öncesinde sanıktan koruma kararı aldırdığını söyledi.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme, sanık Ali Ulupınar’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (İHA)