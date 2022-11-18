Süleymaniye'de patlama sonucu çöken evde ölü ve yaralı sayısı artıyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucu çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e çıktı, 12 kişi de yaralandı.

Rudaw'ın haberine göre halen enkaz altında kalanların olduğu değerlendiriliyor ancak bunların kaç kişi olduğu yönünde kesin bir sayı verilemiyor.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir 11 kişinin hayatını kaybettiğini 12 kişinin de yaralandığını söyledi.

Binada dün geceden bu yana yaklaşık 12 saattir arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Dün gece 4 kişinin cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığı açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, patlamanın üç katlı bir evde meydana geldiğini ve evin tamamıyla yıkıldığını aktarmıştı.

Eve misafir geldiğini ve evin olay anında kalabalık olduğunu aktaran başka bir görgü tanığı, “Bir kişinin cesedini çıkardık, birkaç kişiyi de yaralı halde kurtardık. Yaklaşık 20 kişi daha enkazın altında kalmış olabilir” demişti.

Edinilen bilgiye göre patlama sırasında bir doğum günü kutlaması düzenleniyordu. Bu nedenle evde yaklaşık 30 kişi bulunuyordu.

Binanın çatısındaki gaz tankında yaşanan sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada çevredeki bina ve araçlar da zarar gördü.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, patlamanın damdaki bir gaz tankından kaynaklandığını aktarmıştı.