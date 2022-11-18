Süleymaniye'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Irak'ın Süleymaniye kentinde akşam saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde çöken binada şu anki verilere göre 4 ölü 9 da yaralı var.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Süleymaniye Polisi Sözcüsü Serkewt Ahmet, Kaziwe Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir patlama meydana geldiğini kamuoyuyla açıklarken Rudaw Muhabiri Nizar Ceza, patlamanın LPG sisteminden kaynaklandığını aktardı.

Görgü tanıkları patlamanın meydana geldiği saatlerde evlerde misafirlerin olduğu dolayısıyla da binada olağan durumların dışında bir kalabalık olduğunu ifade ederken bir başka görgü tanığı, “Biz kişinin cesedini çıkardık, birkaç kişiyi de yaralı hâlde kurtardık. Yaklaşık 20 kişi daha enkazın altında kalmış olabilir” dedi.

Rudaw'ın yaptığı habere göre Süleymaniye Acil Durum Servisleri Müdürü, “12-15 yaralıyı hastaneye ulaştırdık. Enkaz altında da kalanlar var. Hasarın boyutu hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz” derken yine olay yerindeki muhabirler bazı araçların da enkaz altında kalarak maddi hasara uğradığını kaydetti.

Süleymaniye Valisi: 4 ölü 9 yaralı var

Konuya ilişki basın açıklaması yapan IKBY Süleymaniye Valisi Dr. Heval Ebubekir, patlama sonucunda 4 kişinin yaşamını yitirdiğinin, 9 yaralının yanı sıra enkaz altında bulunanların da olduğunu belirtti.

Ayrıca Vali Ebubekir, patlamanın damdaki bir gaz tankından kaynaklandığını aktardı. Yaşanan patlama neticesinde yaşanan ölümler ve yaralılar için IKBY yöneticileri ve siyasi parti liderleri taziye mesajları yayınladı.