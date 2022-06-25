Süleymaniye'de patlama: Gaz sahasına üçüncü roket saldırısı

Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama gerçekleşti. Süleymaniye'de bulunan gaz sahasına roket saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Rûdaw’ın haberine göre, Çemçemal’daki Kor Mor gaz sahasının üçüncü kez roketlerin hedefi oldu. Bölgede sirenlerinin çaldığı aktarıldı. Haberde, gün içerisinde bir Katyuşa roketinin gaz sahasının deposu yakınına düştüğü, saldırıda herhangi can kaybı ve maddi zararın yaşanmadığı aktarıldı.

Sahadaki patlamanın kaynaklandığının tam netleşmediğini, siren seslerinin çaldığını ve gaz sahası çalışanlarının dışarıya çıktığını belirtildi. Kor Mor gaz sahasına ilk roket saldırısı 22 Haziran’da, ikinci bir roket saldırısı da dün gerçekleşmişti.