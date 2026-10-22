Süleymancılar soruşturmasında 19 tutuklama

Süleymancılar Cemaati'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 19'u tutuklandı, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gelişmeyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 19.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama, 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiştir."

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