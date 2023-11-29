Süleyman Zoroğlu hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul’da dikkat dağınıklığı, sınav stresi gibi nedenlerle Türkiye’nin dört bir yerinden kliniğine gelen 21 çocuğa “istismara uğramışsınız” diyerek çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koyduğu iddia edilen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’na ve klinik çalışanlarına dava açıldı.

Habertürk'ün aktardığı iddianamede Zoroğlu’nun hayvanlara yapılan ameliyatlarda kullanılan ketamin maddesini sulandırarak çocuklara verdiği ve onları uyuşturucu maddeye bağımlı hale getirdiği ileri sürüldü. Ayrıca çocukları ailesini öldürmekle telkin ettiği, hatta “bacıhane” ismini verdiği eve yerleştirip ardından yurt dışına götürme planı yaptığı kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede; tutuklu şüpheli Çocuk Ergen ve Aile Psikiyatrisi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, yine tutuklu olan yardımcısı Dr. Ahmet Aktaş, Asistan Dr. Zeynep Akgü, Süleyman Salih Zoroğlu’nun eşi diş hekimi Özgül Zoroğlu, klinik sekreteri İnci Arslan ve kamuda görev yapan Hüsna Ağca şüpheli olarak yer aldı.

21 çocuk mağdur oldu

İddianamede yaşları 7 ile 18 arasında değişen 6’sı erkek 21 çocuk mağdur olarak yer aldı. 2’si kardeş olan çocukların aileleri toplam 20 aile de müşteki sıfatıyla yer aldı. 151 sayfalık iddianame 5 bölümden oluşuyor. İddianamenin ilk bölümünde 21 mağdur çocuğun ve ebeveynlerinin Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alınan beyanlarına, Süleyman Salih Zoroğlu’nun çocuklarla yaptığı seans kayıtlarına, ailelere gönderilen mesaj içeriklerine yer veriliyor.

ATK: Uyuşturucu madde ticaretinden yargılanabilir

İddianamenin 2. Bölümü ise savcının uygulamadaki tedavileri anlayabilmek açısından Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) aldığı rapor ve Bilimsel Tespit ve Mütalaalardan oluşuyor. ATK 5 İhtisas Dairesinin raporuna göre; ağrı kesici anestezik bir madde olan Ketamin'in, suiistimalinin tespit edilmesi halinde “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu kapsamında yargılanabileceği belirtildi. Şüphelinin klinik ve ev adreslerinde ele geçirilen maddeler üzerinde ATK Kimya İhtisas Dairesi tarafından yapılan inceleme ve analizler neticesinde "ketamin" ve "ketamin bulaşıklı" madde ve materyaller tespit edildiği de kaydediliyor.

İddianamenin 3. Bölümünde is şüphelilerin savunmaları, 4. Bölümünde ise alanında uzman ve olaylar hakkında bilgi sahibi 5 tanığın beyanlarına yer verildi. İddianamenin sonuncu bölümü ise savcılığın değerlendirmesinden oluştu.

İstenen cezalar

Prof Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ve kliniğinde psikolog olarak çalışan Ahmet Aktaş için, 21 kez “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, 21 kez “Eziyet” 4 kez “İftira”, 2 kez “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, 2 kez “Şantaj”, 2 kez “Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme”, 1 kez “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme”, 1 kez “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme” suçları sebebiyle cezalandırılması istendi.

Zoroğlu’nun kliniğinde bir süre bulunan Dr. Hüsna Ağca'nın ise kısmen suça iştirak eden kısmen de yardım eden olarak 3 kez “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, 3 kez “Eziyet”, 2 kez “İftira” suçları sebebiyle cezalandırılması talep edildi.

Klinik sekreteri İnci Arslan’ın ise suça yardım eden olarak 20 kez “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, 20 kez “Eziyet”, 4 kez “İftira”, 2 kez “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçları sebebiyle cezalandırılması istendi.

Şüphelinin eşi ve klinik idaresini takip eden Dr. Özgül Zoroğlu’nun kısmen yardım eden olarak 21 kez “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, 21 kez “Eziyet”, 4 kez “İftira”, 2 kez Kişiyi “Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçları sebebiyle cezalandırılması istendi.

Klinik psikologlarından Şüpheli Zeynep Akgül’ün de 17 kez “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, 17 kez “Eziyet”, 2 kez “İftira”, 2 kez “Şantaj” suçları sebebiyle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.