Süleyman Soylu'ya "Ak Gençlik Ocakları" sorusu

"Ak Gençlik Ocakları"na ait çakarlı araçlar ve yine bu derneğin Cumhurbaşkanlığı forsu olan araç tanıtım kartlarının kamuoyunda gündem olmasının ardından, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan İçişleri Bakanı Soylu'ya "Derneğe ne kadar nakdi ya da ayni destek yapılmıştır?" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu meclis gündemine taşırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

CHP’li Bakan'ın önergesinde: "Açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda; söz konusu aracı da kullanan ‘Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı’ sıfatını kullanan Barış Çiftçi adlı kişinin, daha önce Hakan Yiğit adlı kişinin genel başkanı olduğu ‘Ak Ocaklar’ isimli başka bir derneğin Mersin İl Başkanlığı görevini yürüttüğü; kaymakamlıklar ve AKP Genel Merkezi dahil birçok kurum ve makama ziyaretlerde bulunduğu; Çiftçi’nin genel başkanı olduğu ‘Ak Gençlik Ocakları’ adlı derneğin 6 bin üyesinin olduğu ve derneğin İstanbul, Şırnak ve Diyarbakır illerinde şubelerinin bulunduğunun bilgilerine ulaşılmaktadır. Ayrıca ‘akgenclikocaktc2023’ adlı Instagram hesabı incelendiğinde yapılan ziyaretler, aracında kullandığı Cumhurbaşkanlığı forsunun da yer aldığı kart ve geçiş üstünlüğü sağlayan araç çakarı açıkça görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Murat Bakan'ın Soylu'ya verdiği soru önergesinde yer alan sorular şu şekilde:

"AK Gençlik Ocakları' adlı dernek kaç kez denetlenmiştir? Bu denetimler kapsamında mevzuata aykırılık tespit edilmiş midir? Edildiyse hangi işlemler uygulanmıştır?

'AK Gençlik Ocakları' adlı derneğinin hangi illerde şubeleri vardır ve kaç üyesi vardır?'AK Gençlik Ocakları' adlı derneğin yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri kimlerdir?

'AK Gençlik Ocakları' adlı derneğe ne kadar nakdi ya da ayni destek yapılmıştır?

'AK Gençlik Ocakları' adlı derneğe ‘bağış’ adıyla ne kadar destek yapılmıştır?

Bakanlığınız 'AK Gençlik Ocakları' adlı derneğe STK’ler için ayrılan bütçeden destekte bulunmuş mudur? Bulunduysa ne kadardır?

'AK Gençlik Ocakları' adlı derneğin faaliyetleri nelerdir?

'AK Gençlik Ocakları' adlı dernek kamu yararına dernek midir?

'AK Gençlik Ocakları' adlı derneğin faaliyetleri hakkında hukuka aykırılık bakımından inceleme/soruşturma başlatılmış mıdır? Detayı nedir?"