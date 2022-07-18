Süleyman Soylu'nun kuzenine silahlı saldırı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon’un Of ilçesinde yaşayan kuzeni Sefa Dönmez, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 3 kurşunun isabet ettiği Dönmez, Of Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AKP Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, bir tartışma sonucu Faruk Ulusoy’un Sefa Dönmez’e tabancayla ateş ettiğini belirtti. Hastane yetkilileri ise Dönmez’in sağlık durumunun kritik olduğunu söyledi.

Sözcü'nün haberine göre, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, saat 21.00’de şüpheli Faruk Ulusoy’un yakalandığını açıklarken, konuya ilişkin başka bilgi vermedi.