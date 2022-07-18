Süleyman Soylu'nun kuzeni hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde iTrabzon'un Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Fatih U. ile Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarüzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.