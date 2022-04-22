Süleyman Soylu'dan müzik yasağıyla ilgili açıklama

Soylu müzik yasağına ilişkin, 'Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz' dedi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, müzik yasağıyla ilgili "çalışma yaptıklarını" söyledi.

Soylu'nun açıklaması şöyle:

"Pandeminin sonu gibi gözüküyor. Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz. Çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Ses, desibel nasıl olacak? Teknik ekiplerimiz çalışıyor bize bir öneri getirecekler. Bu öneriyi değerlendireceğiz."

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