İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, müzik yasağıyla ilgili "çalışma yaptıklarını" söyledi.
Soylu'nun açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Süleyman Soylu'dan müzik yasağıyla ilgili açıklama
Soylu müzik yasağına ilişkin, 'Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz' dedi.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, müzik yasağıyla ilgili "çalışma yaptıklarını" söyledi.
Soylu'nun açıklaması şöyle: