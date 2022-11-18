Süleyman Soylu'dan Meral Akşener çıkışı: 'Resimlerini gösteririm'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i "6'lı Masa’dan kalkmaya davet etmesi" sonrası bu kez de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir çıkış geldi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, muhalefet tarafından uyuşturucu baronları ve mafya babalarıyla fotoğrafı olduğu gerekçesiyle eleştirilen Soylu, İYİP'li Fahrettin Yokuş'a, "Mafyayla irtibat kuran şerefsizdir. Senin genel başkanının resimlerinin ne olduğunu gösteririm" dedi.

'Mafyayla irtibat kuran şerefsizdir'

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Yokuş, "Ülkeme sığınanlarla ekmeğimi paylaşırım ama ülkemi paylaşmam. Ülke uyuşturucu geçiş merkezi olmuş, cezaevlerindeki her 3 mahkumdan biri yani 100 bin kişi torbacı'' dedi. Yokuş'un bu sözleri üzerine muhalefet sıralarından Soylu için "Mafya babaları ile fotoğrafları var" sesleri yükseldi. Bunun üzerine Soylu ile İYİP'li Naci Cinisli ve Yokuş arasında tartışma çıktı.

Soylu Yokuş'a “Sözünü uzatma… Senin Genel Başkanının resimlerinin ne olduğunu gösteririm” dedi. Cinsili de “Gösterin” deyince Soylu “Mafyayla irtibat kuran şerefsizdir. Senin genel başkanının resimlerinin ne olduğunu gösteririm” diyerek sözünü tekrarladı.