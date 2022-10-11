İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.
Soylu, "Evde toz halde havai fişek malzemesi bulundu, bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Süleyman Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'de bir binada gerçekleşen patlamaya ilişkin 'Bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi' dedi.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.
Soylu, "Evde toz halde havai fişek malzemesi bulundu, bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi" dedi.