Süleyman Soylu'dan bir kez daha 'Angelina Jolie' çıkışı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı 20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Soylu açıklamasında, 21’inci yüzyıldaki “göç” krizine dikkat çekti. Soylu konuşmasının devamında, ABD ve Avrupa ülkelerinin göçmenlerin ölümünü izlediğini söyledi.

Batı ülkelerini “samimi” olmamakla suçlayan Soylu, “Angelina Jolie, Suriye sınırına gelip bir fotoğraf vermekle sorunlar çözülmüyor. Nerede dünyanın büyük zenginleri? Hani hep beraber hürriyet, eşitlik, özgürlük diye cicili bicili hareket eden Avrupa ülkeleri? Hani insanlıkları” dedi.

Soylu’nun “Angelina Jolie” örneği vermesi akıllara geçmişteki açıklamalarını getirdi.

Soylu aralık ayında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin iyi niyet elçisi olarak yaklaşık 10 yıldır çalışmalar yürüten "Angelina Jolie" göndermesi yapmıştı. Soylu, “Angelina Jolie fotoğrafı ile göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar” demişti.