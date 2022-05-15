Süleyman Soylu'dan Alican Önlü'ye: 'Terörist milletvekili'

1999 yılınca Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelen 'Barış Gurubu' içinde yer alan ve tutuklanarak 10 yıl cezaevinde kalan, sonrasında yeniden tutuklanıp sağlık sorunları nedeniyle 2015 yılında tahliye edilen Aysel Doğan'ın ölümü üzerine dün HDP tarafından Dersim'de düzenlenen cenaze törenine polis saldırmıştı.

HDP tarafından yaşananlara ilişkin yapılan açıklamada, "Filistin'de gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesine yapılan saldırının benzeri sürgünde hayatını kaybeden ve Dersim'e getirilen siyasetçi Aysel Doğan'ın cenazesine yapılıyor! Kamuoyu aynı tepkiyi göstermeli. Ailesi ve Dersimlilerin tek isteği Doğan'ın kendi toprağına defnedilmesi" denilmişti.

Filistin'de gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesine yapılan saldırının benzeri sürgünde hayatını kaybeden ve Dersim'e getirilen siyasetçi Aysel Doğan'ın cenazesine yapılıyor!

Kamuoyu aynı tepkiyi göstermeli. Ailesi ve Dersimlilerin tek isteği Doğan'ın kendi toprağına defnedilmesi pic.twitter.com/JUqgsew1LE — HDP (@HDPgenelmerkezi) May 14, 2022

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya üzerinden dün yaşananlara ilişkin bir paylaşımda bulunarak HDP'li vekil Alican Önlü'yü hedef gösterdi: