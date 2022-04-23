Süleyman Soylu'dan AKP'li belediye hakkında soruşturma izni: Ceylanpınar'da neler oluyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz yıl ağustos ayında Urfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ndeki AKP'li belediye hakkında soruşturma izni verdiği ortaya çıktı.

CHP'li vekil Mahmut Tanal tarafından paylaşılan soruşturma belgesindeki suçlama, "Belediye adına yurtdışında bazı etkinliklere katılım sağlamak üzere görevlendirmesi ve adlarına (bazılarının aile bireyleriyle birlikte) hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi nedeniyle sorumluluğu bulunduğu” ifadeleriyle anlatılıyor.

Tanal, konuyla ilgili bir soru önergesi de vererek, söz konusu pasaportlarla göçmen kaçakçılığı yapıldığına ilişkin soruşturmanın ne durumda olduğunu sordu.

Tanal sosyal medya paylaşımında ise, "Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde neler oluyor? İlçede göçmen kaçakçılığı iddialarını, operasyon, gözaltı iddialarını yakından takip ediyoruz" dedi.