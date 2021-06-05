Süleyman Soylu: Varsın çatlasınlar, patlasınlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da, belediye önünde toplanan partililere seslendi.

Erdoğan'a atıfla "durmak yok, yola devam" ifadesini kullanan Soylu, "Çünkü etrafımızdaki coğrafyayı, dünyayı görüyorsunuz. Türkiye'nin güçlenmesini, ayakta durmasını istemeyenler, haksızlığa karşı çıkmasını, söz söylemesini istemeyenler, geçmişten bugüne yapmak istedikleri oyunları yapmak, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyor. Bunlara fırsat vermemek için; güçlü, iri, diri, bir ve kardeş olmalıyız" dedi.

"Türkiye'nin büyümesini istemeyenlere fırsat vermemek için savunma sanayisinde yerliliğin yüzde 80'e kadar geldiğini" söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Hedef, bütün dünyaya parmak ısırtacak savunma sanayisini oluşturana kadar durmak yok, yola devam. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz buluşumuz... Biz ne kadar bulursak onlar, o kadar çatlayacak. Varsın çatlasınlar, patlasınlar. Tarımda, enerjide, savunma sanayisinde, insan kaynağıyla kendine ve etrafındaki coğrafyaya yeten bir Türkiye.... Millete minnettarız. Siz olmasaydınız Suriye'de insanlar katledilecekti, siz olmasaydınız Doğu Akdeniz'de Libya'da dünyada bir tek ses çıkmayacaktı, siz olmasaydınız etrafımızdaki coğrafyada ve yıllardır gönlümüze saplanan Karabağ meselesi çözülmeyecekti. Sizin 50 gramlık oy pusulanız ve demokrasi iradeniz olmasaydı, birlik ve beraberlik iradeniz olmasaydı, 21. yüzyılda bu güçlü adımları atmamış olsaydık bilmenizi istiyorum ki, Türkiye'nin başına; 60 darbesini, 71'i, 80'i nasıl getirmişlerse, 17-25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da muvaffak olacaklardı, bugün eli böğründe yaslı yaslı duracaktık. Afyonkarahisar'da şunu söylemek istiyorum; sadece gazete manşetlerine değil aynı zamanda Allah'a şükürler olsun 15 Temmuz'da tanklara ve uçak bombalarına direnen bir milletin evlatlarıyız."

Bahçeli'ye minnet açıklaması



Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de minnet ve hürmetini sunarak, "İkide bir gelip diyorlar ki 'parlamenter sisteme geri dönelim'. Böyle bir fiskeyle yıkılabilecek hükümetlere geri dönelim istiyorlar. Geçti mi o günler. Bugün ayakta kalabilmemizin en önemli sebeplerinden biri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir" dedi.