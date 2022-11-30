Süleyman Soylu uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlediğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Vali Rahmi Doğan ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Soylu, "Avrupa uyuşturucuyla mücadelede pes etmiştir ve birçok ülkesinde uyuşturucu kullanımını bazen bazı alanlarda bazen bazı miktarlarda bazen de genel olarak serbest bırakmıştır. Oysa Türkiye uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü bir tablo sergilemektedir. Caydırıcı olmaktadır, arzı kısıtlamak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Rehabilitasyona önemli imkan ayırmaktadır ve bunu devam ettirmektedir" dedi.

Uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısının 119 bine kadar yükseldiğini belirten Bakan Soylu, "120 bin metruk binanın 105 bini ya yıkıldı ya rehabilite edildi. Aynı zamanda uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'den son 5 yılda 270'e kadar düştü. Adli tıp rakamlarına göre söylüyorum; yine bu yılda düşüş ivmesiyle devam etmektedir" diye konuştu.