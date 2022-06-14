Süleyman Soylu ‘seçim güvenliğini’ es geçti: ‘YSK’nın sorumluluk alanında’

Seçim güvenliğine ilişkin tartışmalar sürerken CHP konuyu TBMM gündemine taşıdı. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, konuyu yabancılara oy kullandırılması üzerinden ele alarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre bazı illerin nüfus yoğunluklarında büyük artışlar olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Yeni nüfus kartı alan kişilerin gittikleri illerde seçmen olarak yazıldığı ve bu kişilere para verildiği iddia edilmektedir” dedi. Kılıç, Soylu’ya “Yaklaşan seçim öncesi seçim güvenliğinin sağlanması için yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa ne gibi tedbirler alınmaktadır? Son 10 yılda nüfus artışı veya azalışı hayatın doğal akışına aykırı olarak gerçekleşen il veya iller var mıdır? Yeni nüfus kimlik kartı alan kişilerin gittikleri illerde seçmen olarak yazıldığı ve bu kişilere para verildiği iddiası gerçeği yansıtmakta mıdır” sorularını yöneltti. Önergeye karşılık veren Soylu, soruları yanıtlamadı. Sorumluluğun Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) olduğunu söyleyen Soylu, “Kılıç’ın soru önergesinin YSK’nin görev alanına girdiği değerlendirildiğinden iade edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Önergesine aldığı yanıtı değerlendiren Kılıç, “İçişleri Bakanlığı soru önergemizi yanıtlamamış, topu taca atmıştır. Ancak YSK’ye da başvurarak dilekçe hakkımızı kullanacağız” dedi. Buna karşın 6’lı masa olarak seçim güvenliğini sağlayacaklarını vurgulayan Kılıç, “CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından kurulan Seçim Güvenliği Komisyonu, bugüne kadar yapılan çalışmaları, mutabakata varılan hususları ve yol haritasını açıklamıştır. Seçimlerin adil, serbest, eşit, şeffaf, düzen ve dürüstlük ilkeleri içinde yapılması için her türlü tedbirin alınmasına yönelik olarak milletimizle işbirliği ve güç birliği içinde olacağımızı teyit ediyoruz” diye konuştu.

SADAT’a suç duyurusu

CHP, seçim güvenliği üzerinden gündeme getirdiği SADAT’a ilişkin bugün suç duyurusunda bulunacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bugün saat 10.00’da Ankara Adliyesi önünde konuya ilişkin açıklama yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftalarda SADAT önüne gitmişti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada “Burası terörist yetiştiren bir kurumdur” demişti.