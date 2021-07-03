Süleyman Soylu Saray'daki törenlere çağrılmadı: Yeni hamle geliyor

Ülkücü mafya Sedat Peker'in hakkında çok sayıda iddiada bulunduğu İçişleri Bakanı Soylu, bu gelişmelerin ardından Saray'daki törenlere çağrılmıyor.

İki törene de çağrılmadı

8 Haziran’da 109. dönem kaymakam adaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul eden Erdoğan, Soylu’yu çağırmadı. 1 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı toplantısı düzenlendi. Erdoğan, törene Aile Bakanı Derya Yanık ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü davet etti. Ancak kadına karşı şiddetle mücadelenin en önemli kurumu olan İçişleri Bakanlığı toplantıda yer almadı. Soylu, Külliye’deki toplantıya yine çağrılmadı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, kulislerde Erdoğan’ın güvenlikle ilgili brifingleri de Soylu yerine, başka devlet yöneticilerinden aldığı konuşuluyor.

Yeni hamle geliyor: Yakın isimler görevden alınacak

Yaz aylarında açıklanması beklenen emniyet müdürleri ve valiler kararnamesinde Soylu’ya yakın kişilerin görevden alınması bekleniyor. Kararnamenin gecikmesinde de buna ilişkin yaşanan krizin etkili olduğu ifade ediliyor.