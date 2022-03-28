Süleyman Soylu: Ortak bildirinizi hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdiniz?

Esenyurt İlçe Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen AKP Esenyurt İlçe Danışma Meclisi'nin toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Türkiye'yi yönetmek isteyenlerin 6'lı bir masa kurduğunu söyleyen Soylu,"Kılıçdaroğlu'na bir söz söylemek istiyorum; Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa, 6'lı masa toplantısından sonra, beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla. Kendilerine ve bu millete biraz saygıları varsa o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu'na, bizden sonra bunu, hangi büyükelçiye gönderdin ve düzelttirdin diye sorsunlar. Bu ülke, büyükelçilere ve onların efendilerine uşaklık yapanları çok gördü. Bu ülke, AB ve Amerika'nın oyunlarıyla vesayet kuranları, birlik beraberliğini bozmak isteyenleri çok görmüştür. Bir de milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmüştür” sözlerini sarf etti.

Açıklamalarında sık sık bir araya gelen 6 muhalefet partisini hedef alan Soylu, "Bu ülkeyi şu 6'lı masanın birbirine benzemeyenlerine teslim etmek isteyenler, bu ülkenin değerlerini allak bullak etmek isteyenlerdir. Biz bu toprakların bütün zenginliklerine karşı bir sorumluluk sahibiyiz. Elimize tarihi bir fırsat geçmiştir, bu bir millet ve insanlık meselesidir. Bu fırsat bir daha belki de elimize geçmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

'Son üç yüz yılın en güçlü zamanı'

Soylu, gelecek seçimi Esenyurt'ta tekrar kazanacaklarını öne sürerek, "Yer gök inleyecek, buradaki heyecanı görüyorum. Bunun için çok çalışmamız ve gayret göstermemiz lazım. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya söyleyecek sözümüzü en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Türkiye son üç yüz yılın en güçlü zamanındadır" iddiasında bulundu.