Süleyman Soylu: Kadın cinayetleri geçen yıla göre yüzde 7 düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıla göre kadın cinayetlerinin yüzde 7 düştüğünü öne sürdü.

Edirne'de bir restoranda düzenlenen "Kadın Muhtarlar Buluşması"nda yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararını da savunan Soylu, "İşte 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkınca kadın cinayetleri artacak, şöyle olacak böyle olacak' denildi. Hiç de öyle bir şey değil. Polis aynı polis, devlet aynı devlet, kanun aynı kanun. Şu anda inanın bu işin üzerine o kadar çok düşüyoruz ki..." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik de değerlendirmelerde bulunan Soylu şöyle konuştu:

"Bizler, oluşturduğumuz saha baskısıyla şunu burada söylemek isterim, eroinin rotasını etrafımızdaki coğrafyada değiştirdik. Eskiden Doğu Anadolu'da, yakaladığımız uyuşturucuların tamamının yüzde 20'si yakalanıyor idi, geri kalanı batıda yakalanıyordu, oradan girdiği için yurt içine. Şimdi yüzde 76'sını sınırlarımızın hemen önünde 3 vilayette Ağrı, Van ve Hakkari'de 3 sınır vilayetinde yakalıyoruz. Geri kalan yüzde 24'ü ancak batıda yakalanıyor. Yani bir saha baskısı ortaya kondu. Geçen yıl 26 ton yakalamıştık toplam gümrükle beraber. Şimdi 10'uncu ayı bitiriyoruz ancak 6,5 ton yakaladık. Sebep? Çünkü eroin ortası Afganistan üzerinden, İran üzerinden doğru Akdeniz'e indi. Fakat elbette ki şimdi başka bir tehlikeyle karşı karşıya kaldık. Geçen yıl, yılın toplamında 6 ton metamfetamin yakalamıştık, bir önceki yıl 3 tondu. Şimdi 10 tonu aştık, yani bir metamfetamin tehlikesi var. Ben bu konuda hepinize teşekkür ediyorum, muhtarlarımızdan razıyız. Bazı illerimizde öyle güçlü iş birlikleri yapılıyor ki hem annelere ulaşan, ailelere ulaşan muhtarlarımızı görüyorum hem çocukların elinden tutup onları tedaviye götüren muhtarları görüyorum." (AA)