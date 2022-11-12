Süleyman Soylu: HDP, PKK, İYİ Parti aynı çizgiden yürüyüp gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen “AK Parti Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı”nda konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, "HDP ile İYİ Parti, Meral Akşener ile Pervin Buldan'ın işi ne biliyor musunuz? Tantana yapmak. Tantana yaparken 'Acaba hangi Ankara belediyesinden ve İstanbul belediyesinden hangi ihaleleri cebimize indireceğiz?' onun hesabını yapıyorlar. Patronları aynı; Amerika. Amerika talimat veriyor, HDP de PKK da İYİ Parti de aynı çizgiden yürüyüp gidiyor" ifadesini kullandı.

LGBT'leri hedef aldı

Süleyman Soylu şöyle konuştu:

"Kültürel terörizm var. Değerlerini unutturmaya çalışılan, dinini unutturmaya çalışılan, birliği unutturulmaya çalışılan, ana baba sevgisi ve aile bağlılığını unutturmaya çalışılan bir terör örgütü propagandası, yıllarca bizden ayırmaya... Tam Avrupa'nın politikası, tam Amerika'nın politikası böl-parçala-yönet, kimliğini değiştir ve başkalaştır. Aynen Türkiye'ye bugün uyguladıkları gibi. Ne olacak? LGBT getirecekler Türkiye'ye. Beni bağışlayın, erkeklerle erkekler evlenecek, kadınlarla kadınlar evlenecek. Tam Kılıçdaroğlu'na göre bir politika. Yazıklar olsun. Bütün değerlerden yoksun.

'HDP de PKK da İYİ Parti de aynı çizgiden yürüyüp gidiyor'

HDP ile İYİ Parti, Meral Akşener ile Pervin Buldan'ın işi ne biliyor musunuz? Tantana yapmak. Tantana yaparken 'Acaba hangi Ankara belediyesinden ve İstanbul belediyesinden hangi ihaleleri cebimize indireceğiz?' onun hesabını yapıyorlar. Başka hiçbir hesapları yok. Buna inanın. Hiç ihalede kavga ettiklerini gördünüz mü? Hiç belediyedeki rantın paylaşımında kavga ettiklerini gördünüz mü? Hiç belediyedeki müdürlüklerde, İstanbul'da, Ankara'da, diğer yerlerde bu rantın paylaşımında, belediyelerdeki müdürlüklerde, yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir kavga ettiklerini gördünüz mü? Hayır. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunun da bir sebebi var aslında. Sebebi şu patronları aynı; Amerika. Amerika talimat veriyor, HDP de PKK da İYİ Parti de aynı çizgiden yürüyüp gidiyor. Tamamen budur.

'Sizin hırsızlığınıza göz yuman alçaktır, namerttir'

Ne olacak? Kılıçdaroğlu öyle mi? Üç koyunu güdemezler. Kaybeder, koyunu güderken hamburgerci de bulamaz. Orada hamburgerci de olmaz. Yıllarca böyle yaptılar. Yıllarca iftira ettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri de iftira... Neymiş? Kimyasal silah kullandı. Jandarmaya, emniyete, bu ülkenin İçişleri Bakanına, Cumhurbaşkanına 'Siz uyuşturucu ticareti yapıp cari açığınızı kapatıyorsunuz' diye dünyanın en alçak iftirasını ortaya koydu. Yetmez. Adamlarına Yalova'da mahkeme bastırttı. Hırsızlık yapma. Bilecik'te yaptılar. Yakaladılar mı? Sesleri çıkıyor mu? İyi ya istediğinizi yapacaksınız. Sizin hırsızlığınıza göz yuman alçaktır, namerttir. Her türlü pazarlığı yapacaksınız Bilecik'te. Her türlü herzeyi yiyeceksiniz. Her türlü haltı işleyeceksiniz. Sonra da 'Bizim üzerimize geliyorsunuz' diye bizi korkutacaksınız. Geçti o günler." (AA)