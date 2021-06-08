'Süleyman Soylu, Gülen'in B planıydı'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

"Fethullah Gülen Cemaati ile AKP'nin etle tırnak gibi olduğu günler bitmiş, Recep Tayyip Erdoğan dershaneler üzerinden meydan okumuş ve Fethullah Gülen Cemaati'nin bir B planına ihtiyacı var" diyen Özel, "O B planı olarak Süleyman Soylu'nun sürekli Fethullahçılar tarafından refere edildiğini, hep bir üst göreve teşvik edildiği görüyoruz. Ve Süleyman Soylu'nun Fethullahçılarla kurduğu ilişki, eski Fethullahçılarla gözaltına alınanla, tutuklu olanlarla kurduğu ilişki... O kişilerin daha sonra sihirli değnek değmişcesine, bazı yerlerden sıyrılıp kendilerini kurtarmalarını gördükçe bu iddialar boş bir iddia değil" ifadesini kullandı.