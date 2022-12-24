Süleyman Soylu: Erdoğan dünyadaki teröristleri temizleyecek

Süleyman Soylu, bugün yaptığı açıklamasında “Terör ve ekonomik saldırılarla üzerlerine gelindiğini” öne sürerek, "Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'deki teröristleri değil, dünyadaki teröristleri temizleyecek” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum’da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Terörle üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. Ekonomik saldırılarla üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. Gezi Olayları ile üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. 17-25 Aralık'ta üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. 15 Temmuz'da üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. Biz birlikten ve beraberlikten vazgeçmeyiz. Büyük ve güçlü Türkiye'den vazgeçmeyiz. Türkiye 3 ay önünü göremiyordu. Tayyip Erdoğan başbakan olduğunda yeni bir heyecan başladı. 3 ay önünü göremeyen Türkiye’ye 2023 dedi. 20 yıllık vizyon koydu. 2053 dedi. 50 yıllık vizyon koydu. 3 ay önünü göremeyen Türkiye'ye 2071 dedi. 70 yıllık vizyon koydu. Size inanmadılar ama Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürüyen Türkiye, bugün Türkiye Yüzyılı diyor.”

Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'deki teröristleri değil, dünyadaki teröristleri temizleyecek. Karadeniz tertemiz. Hatay'dan Adıyaman'a kadar Amanoslar tertemiz. Tendürek tertemiz. Erzurum'un kırsalı tertemiz. Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız gün bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak" ifadelerini kullandı.