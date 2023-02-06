Süleyman Soylu deprem sonrası yıkım olan kentlerin listesini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yıkım olan kentlerin listesini açıkladı.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası yıkım olan kentlerin listesini açıkladı.

Soylu Maraş, Antep, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyanan ve Malatya'da yıkım yaşandığını söyledi.

Öte yandan Adana'da ve Urfa'dan da yıkım bilgileri geldi.

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