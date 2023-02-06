İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası yıkım olan kentlerin listesini açıkladı.
Soylu Maraş, Antep, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyanan ve Malatya'da yıkım yaşandığını söyledi.
Öte yandan Adana'da ve Urfa'dan da yıkım bilgileri geldi.
Haber Merkezi
Buğrahan Aydın - Gamze Kulak
Süleyman Soylu deprem sonrası yıkım olan kentlerin listesini açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yıkım olan kentlerin listesini açıkladı.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası yıkım olan kentlerin listesini açıkladı.
Soylu Maraş, Antep, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyanan ve Malatya'da yıkım yaşandığını söyledi.
Öte yandan Adana'da ve Urfa'dan da yıkım bilgileri geldi.