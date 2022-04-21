Süleyman Soylu: Allah bize ne kadar görev verir bilmeyiz

İzmir'de depremzede konutlarının yapımında çalışan işçilerle iftar yemeğinde buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada açıklamalarda bulundu.

"Son 2 yıldır karşı karşıya kalmadığımız afet olmadı desek eksik söylemiş olmam. Allah bize ne kadar görev verir bilmeyiz" diyen Soylu, şöyle devam etti: "Çocukluğumuzda hep şu sitemleri duyduk; ‘Devlet felaketler bittikten sonra gelir’ diye. Burada sizin karşınızdayız. Sizin karşınızda boynu bükük olabilirdik. ‘Elimizdeki imkan bu kadar sizde bizi biliyorsunuz, ancak bu kadar yapabildik’ diyebilirdik. Allah'ım sen bize fırsat verdin. Verdiği fırsat şu; sınavda makamda mı oturacaksın yok vatandaşın yanında mı olacaksın diye. ‘Nerede bu devlet?’ denen durumundan, ‘Allah devletten razı olsun’ denilen duruma geldik. Bir tek şeyi dünyaya ispat etmeye çalıştık. Biz belki Almaya kadar zengin değiliz. Almanya’da bir sel felaketi yaşandı ve hala onarmayı gerçekleştiremediler. Biz Allah’ın izni milletin azmi ile neresi hasar gördüyse tek tek uzandık ve yeniden hayata geçmesi için çaba gösterdik."