Süleyman Soylu Alişan'ın programında konuştu: 'Türkiye bunu ilk kez duyacak'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT 1'de yayınlanan "Alişan ile Hayata Gülümse" programında açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucu ile mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Ortalama uyuşturucuya başlama yaşı Türkiye'de ortalama 20 idi. Türkiye'de uyuşturucu kullananların yüzde 48'i evinde kullanıyor, 28'i metruk binalarda, yüzde 11'i arkadaşının evinde, yüzde 7-8'i arabada, yüzde 3'ü parklarda kullanıyor" dedi.

'Operasyon yapacağız'

"Önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız. Türkiye bunu ilk kez duyacak" diyen Soylu, "Bu da uyuşturucu ile ilgili. Devletin uyanık olduğunu, takip ettiğini vatandaşımız bilsin. İçeri tıkıldığı zaman satıcının içerden çıkması ihtimali zordur. Biz buna projeli operasyon diyoruz" ifadelerini kullandı.