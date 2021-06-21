Süleyman Özışık'tan Peker'den gelen hediyeyle ilgili açıklama: Ben mi istedim, kendi yolladı

Süleyman Özışık, Sedat Peker’in oğlunun düğüne gönderdiği hediyeyle ilgili olarak Peker’i eleştirerek, “Biz Anadolu kültürü ile yetişmiş insanlarız. Düğüne ve cenazeye gönderilen şeylerinin sergilenmesi, açıklanması, açıklayan kişinin kendi ayıbıdır” ifadelerini kullandı.

Odatv’nin ulaştığı Süleyman Özışık şunları ifade etti:

“Şimdi bu işin çok detayına girmeyi doğru bulmuyorum. Şundan dolayı ben detayına girmiyorum. Yargıya intikal etmiş bir mesele olduğu için detay vermeyeceğim. Ama biz Anadolu kültürü ile yetişmiş insanlarız. Düğüne ve cenazeye gönderilen şeylerinin sergilenmesi, açıklanması, açıklayan kişinin kendi ayıbıdır.

Şimdi ben Sedat Peker hakkında bu bir suç duyurusu bir suç isnadı bir arama kaydı olmadığı bir dönemde benim de bana şunu gönder bunu gönder diye bir talebim olmadığı halde nikâh salonunda gönderdiği bir adamımın karşıma çıkmasıyla bir hediye göndermiş.

O hediyede benim şahsıma gelmemiş. Benim kızıma gelmiş. Şimdi ben bu hediyeyi ne yapacaktım? Yani gönderdiği adama küfür mü edecektim. Defol git buradan mı diyecektim. Ben bir talepte bulunmuş muyum? Bana şöyle bir kolye gönderin. Benim kızıma şöyle bir şey gönderin demiş miyim? Ben gönderdiği hediyenin kapağını açmadan kızım ve damadıma uzatmışım.”

Düğünde Hadi Özışık'In olup olmadığını ve Hadi Özışık'ın Peker'le eski bir tanışıklığının bulunup bulunmadığını sorduğumuz Süleyman Özışık şunları söyledi:

“Onu Hadi Bey'e sorun. Bakın soyadımız Özışık ama ben Hadi Bey adına, Hadi Bey benim adıma konuşacak yetkiye sahip değil. Ve inanın sizi şerefimle temin ediyorum Ben ilişkilerinin ne boyutta olduğunu da bilmiyorum. Yani çok mu geçmişe dayalı çok mu yakına dayalı bunu bilmiyorum. Hadi Bey de düğündeydi.”

Özışık hediyenin teslim edildiği andaki video görüntülerinde 'bu hediye çok yiğit, çok baba bir adamdan geliyor" diyerek selam göndermişti.