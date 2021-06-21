Süleyman Özışık, Soylu'ya dosyasını götürdüğü binlerce kişinin göreve iade edildiğini söylemiş

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerle ilgili bazı iddialarda bulunmuştu. Hadi ve Süleyman Özışık'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "FETÖ" soruşturmalarında görevden alınan ve "masum olduklarını düşündükleri" insanların dosyalarını verdikleri ve binlercesinin göreve iade edildiklerini söyledikleri bir videoları ortaya çıktı.

Özışık kardeşlerin, yine Sedat Peker'in Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar tarafından "Marinasına çöküldüğünü" öne sürdüğü Mübariz Mansimov'la ilgili yaptıkları 17 Haziran 2020 tarihindeki yayın dikkat çekti.

"Mübariz Mansimov'la ilgili iddianame şok etti" başlığı ile Youtube'a yüklenen videoda Süleyman Özışık'ın kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Gerek Süleyman Soylu'ya gerek OHAL işlemleri komisyonuna gerek diğer mercilere, bugüne kadar masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dedim ki; 'bu insanlar masum çıkmazsa hesabını benden sorun' ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı. Hepsi görevlerine iade edildi."

Özışık'ın bu konuşmasından bir hafta önceki yayında ise "Mansimov'un masum olduğundan adının Süleyman Özışık olduğu kadar emin olduğunu" söylemesi dikkat çekti.

Odatv'ye konuşan Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Avukat Mehmet Ruşen Gültekin "Hukukta böyle bir yol yok. OHAL komisyonları yargı makamı gibi çalışıyor. Orada yargıçlar da çalışıyor, görev yapıyor. Böyle bir yöntem yargıyı etkilemeye teşebbüs gibi anlaşılır. İçişleri Bakanlığı siyasi bir makam, OHAL komisyonu bir yargı makamı gibi çalışıyor. Bunun sınırlarını nerede çizeceğiz biz. Yani bu mahkemeye, savcılığa intikal ettiğinde de aynı şeyler mi olacak bunlarla ilgili. Bir gazetecinin işi midir bu? Değildir tabii ki bunlar etik dışı davranışlar ve sınırlarının nerede olacağı belli olmayan davranışlar" dedi.

Mahkemeye intikal etmiş bir olayla ilgili böyle bir davranışın gazetecilik faaliyeti olmayacağını söyleyen Ruşen Gültekin şunları kaydetti: "Yargı yargıya bırakılmadıkça bu sorunları çözmek mümkün değil. Birileri bu işlere aracı olabiliyorsa, bazı yargı mensupları Twitter'da aleni fotoğrafları görmeye başladık. Bazı isimlerle yemek yedikleri falan ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada bir dökülme olduğu görülüyor. Adaletsizlik herkesi vurmaya başladı."