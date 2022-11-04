Suikast girişimi sonrası İmran Han'dan ilk açıklama

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a ülkenin doğusundaki seçim konvoyu sırasında ateş açılmış Han ayağından yaralanmıştı.

İmran Han tedavi gördüğü Lahor'daki Shaukat Hanum Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamada bulunarak sağlığına kavuşur kavuşmaz protesto gösterilerine başlayacağını açıkladı.

Konuşmasında Han, Vezirabad'a yola çıkmadan bir gün önce kendisine yönelik bir suikast planı olduğuna dair bilgi aldığını ifade etti.

Han istifalar gelene dek destekçilerinden gösterilere devam etmelerini istedi. (AA)