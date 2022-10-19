Sude'nin annesi: 'Defalarca şikayetçi oldum'

18 yaşındaki Sude Akarsu, 6 Ağustos'ta erkek arkadaşının evinde başına silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye sevk edilen Sude, 5 saat verdiği yaşam savaşını kaybetti ve yaşamını yitirdi. Sude'nin erkek arkadaşı O.Ö. Sude'nin intihar ettiğini iddia ederken, Sude'nin annesi ve kardeşleri Sude'nin şüpheli ölümünü aydınlatmak için hukuk mücadelesi veriyor.

Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'e konuşan Emine Acar, kızı Sude'nin intihar edebilecek biri olmadığını ve sorumluların yargılanması gerektiğini belirterek, son zamanlarda kızı ile yaşadıklarını anlattı.

Sude'nin O.Ö. ile tanıştığını sonradan öğrendiğini aktaran Acar, "Kızım Mayıs ayında 18 yaşına girmişti. Bu kişi kızımın hayatına girdikten 4 ay sonra kızım vefat etti. Benim kızım O.Ö. ile ilgili hiçbir zaman "Ben onu çok seviyorum" demedi. Hep durgundu, bana "Yapamıyorum anne, olmuyor" demişti bir keresinde. Son zamanlarda kızımın telefonunu da elinden almıştı." dedi.

Sude'yi en son ölümünden 1 hafta önce gördüğünü söyleyen Acar, Sude'nin durgun ve ağlamaklı bir ruh halinin olduğunu anlattı ve ekledi:

"Ben onun gözlerinde sadece üzüntü ve korkuyu gördüm. Benim kızım sürekli darbediliyordu. Mahallede çok gören olmuş kızımı darbettiğini. Defalarca polise gidip bu kişi hakkında şikayetçi oldum."

Acar, "O.Ö. gözaltına alındı ve ifadesini alıp serbest bıraktılar. Bir gün sonra da başsavcının talimatıyla tutuklu yargılanmak üzere tekrar gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Bizim davamızdan şu an hüküm almadı. Başka dosyalarını da açtılar, onlardan dolayı da hala cezaevinde kalıyor. Benim kızım intihar edecek bir çocuk değildi." ifadelerini kullandı.

Sude'nin otopsisinde sağ şakaktan giren bir kurşun ve vücudunun farklı yerlerinde morluğa rastlandığını aktaran Acar, Karşı taraf darp izleri için "salıncaktan düşmüş" diyorlar bir de! Olaydan sonra da silahı saklamaya çalışmışlar. Görgü tanıkları bu kişinin olaydan sonra "Ben vurdum, ben yaptım!" diye bağırdığını duymuş." dedi.