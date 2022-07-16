Sudan’da iki kabile arasında çatışma: 31 ölü, 39 yaralı

Sudan’ın Etiyopya sınırında bulunan Mavi Nil eyaletinde 2 kabile arasında hafta başından bu yana arazi anlaşmazlığı nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Güvenlik servisinden yapılan son açıklamaya göre, Berti ve Hawsa kabileleri arasındaki çatışmalarda en az 31 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı. Çatışmalar esnasında 16 dükkan da ateşe verildi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Durumun kontrol altına alınabilmesi için bölgeye askerler konuşlandırılırken, Mavi Nil Eyalet Valisi Ahmed el-Omda bu akşam sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Eyalette 1 ay boyunca gösteri düzenlemek de yasaklandı.

Hastaneler, çatışmalarda yaralanan kişiler için acil olarak kan bağışı çağrısında da bulundu.