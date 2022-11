Sucuğun fiyatı etten 3,5 kat daha pahalı hale geldi

Geçen yıl dana kuşbaşı 70 lira iken, 1 kg sucuk 90 liraydı. Şimdi ise kuşbaşı 130 lira ancak sucuğun kilosu 350 lirayı geçti.

Diriliş Postası'nın haberine göre bugün 250 kilogramlık bir dana, çiftçiden kilogramı 60-70 lira olacak şekilde satın alınıyor. Yani hayvan başına 16-17 bin lira veriliyor. 250 kilogramlık dananın günde 1,2 kilogram ağırlaşması bekleniyor. Yani 570 kilogramlık bir kesim ağırlığına ulaşmış hayvanın beslenme süre yaklaşık 260-270 gün.

Burada bir de zorunlu kesim, ölüm gibi olayların yüzde 3 oranında olduğunu not düşmek gerekiyor.

Çiftçi bir hayvanın ortalama 13 ila 14 kilogram yem yediğini, günlük yem maliyetinin de 70 lira olduğunu söylüyor. Yetiştirme süresini 260 günden hesapladığınızda yemin maliyeti 18-19 bin lira oluyor. Bunun yanında elektrik, sigorta, mazot, işçilik, veteriner muayenesi, faiz gibi genel giderler de oluyor. Bu da ortalama 1.600 lira olarak hesaplanıyor.

570 kilogramlık bir hayvanın sadece alış, yem ve diğer giderler maliyeti 35 bin lirayı buluyor. Canlı hayvanın kilogram maliyeti 62 liraya tekabül ediyor. Hayvan organlarından ve ayaklarından ayrıldığında, yani karkas ete çevirince 1 kilogram kemikli etin maliyeti yaklaşık 85-90 lirayı buluyor.

Kasap ve marketler ise üzerine kâr payı koyarak dana kuşbaşını 130-150 liraya satıyor.

'Bugün et fiyatı 130 liraysa sucuğun kilosu 150 lira olması lazım 600 lira değil'

İtimat sucukları Yöneticisi Ali İhsan Koçkan “Bugün et fiyatı 130 liraysa sucuğun kilosu 150 lira olması lazım. Daha üstüne çıkmaması gerekiyor. Şayet daha üstündeyse bunu serbest piyasa ile açıklayabiliriz. Markalar arasında fiyat farklılıkları oluyor. Ancak içine giren ürün aynı. Kısacası marka imajı fiyatı belirliyor. Üretici isterse 600 liraya da sucuk satabilir. Ancak içeriğini değiştiremez. Zaten belli standartlarda üretiliyor. Çok yüksek fiyatlar fırsatçılığa girer ama o da markayı ilgilendiren bir konu. 1 kilogram sucuğa yine ortalama 1 kilo et gider, daha aşağı seviyelerde et koyarsanız o sucuk yenmez” dedi.

Marketlere giriş ücretlerinin de pahalı olduğunu söyleyen Koçkan, şöyle konuştu:

"Büyük zincirlere girmek kolay değil. Ayrıca 3-5 aylık vadelerle ödeme yapıyorlar. Bu da üreticileri zor durumda bırakıyor. Üretici tarafı bu vadeyi görüp ona göre ürününü fiyatlandırıyor. Ayrıca market kâr marjları da rakamları etkiliyor."