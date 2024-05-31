Suçlu bulunması ABD'li milyarderler için dert değil: Wall Street zenginlerinden Trump'a tam destek

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York’ta yargılandığı "sus payı" davasında, dün hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.

Böylelikle ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.

Ancak, Trump'ın suçlu bulunması, ülkedeki zenginlerin kendisine olan desteğin azalmasına değil artmasına neden olmuş gözüküyor.

Wall Streetli zenginler Trump'ın yanında

ABD’li milyarderler, New York mahkemesinin Trump’ı suçlu bulmasına karşılık kendisini her şartta destekleyeceğini belirtiyor.

Bloomberg’de yer alan habere göre, kentin ünlü The Pierre otelinde Trump’a bağış toplama etkinliği için bir araya gelen Wall Streetli zenginler, mahkeme jürisi Trump’ı suçlu bulsa dahi, Beyaz Saray için seçimlerde kendisini destekleyeceklerini ifade ediyor.

Trump’a yönelik ilk mahkeme kararından 16 gün önce gerçekleşen otel toplantısı, Amerikan finansında şu anda oynanan hesaplar hakkında da fikir veriyor.

ABD iş ve finans dünyasında, Trump'ın mahkumiyet almasını umursamaksızın yeniden iktidara gelme olasılığını benimseyen önde gelen isimlerin sayısı giderek artıyor. Bu kişiler arasında Trump’ın uzun zamanlı destekçilerinin yanı sıra gönülsüz yol arkadaşları da bulunuyor.

'Mahkeme kararının üzerimde sıfırdan az etkisi var'

1789 Capital başkanı ve Trump için Pierre bağış toplama etkinliğinin ortak sunucusu Omeed Malik, yaptığı konuşmada, “Mahkeme kararının desteğim üzerinde sıfırdan az etkisi olacak” dedi. Malik, Trump ve Cumhuriyetçi liderlerine benzer şekilde, susturma parası davasını "hukuk sisteminin ve yargısal adaletin silahlandırılması" olarak nitelendirdi.

Özel sermaye zengini ve uzun süredir Cumhuriyetçi bağışçı olan Stephen Schwarzman da, Pierre’deki bağış toplantısından iki haftadan kısa bir süre sonra, jürinin kararını öğrenmeyi beklemeden Trump'ı tekrar desteklediğini duyurdu. Blackstone Inc.'in kurucu ortağı olan Schwarzman, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 41 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 40 kişisi arasında yer alıyor.

Mahkeme kararından birkaç saat önce, bir diğer önde gelen New York milyarderi, koruma fonu yatırımcısı Bill Ackman'ın da Trump’ı desteklemeye meyilli olduğu söylendi. Ackman, daha sonra X'te yaptığı bir paylaşımda, Florida Valisi Ron DeSantis'in ABD adalet sisteminin “siyasi amaçlar için eğildiğini" öne süren bir tweet'ine işaret etti.

Trump'ın Hazine Bakanlığı için yarışan isimler arasında yer alan eski Soros Fon Yönetimi baş yatırım sorumlusu Scott Bessent, karardan "kişisel olarak hayal kırıklığına uğradığını" ancak Kasım ayında bunun bir önemi olmayacağını düşündüğünü söyledi.

"Sanırım insanlar çoktan kararlarını verdi" diyen Bessent, gelişmenin Trump'a karşı coşkuyu bile artırabileceğini sözlerine ekledi.

'Trump'ı terk edenler yeniden ona yöneliyor'

Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nı basmasının ardından onu terk eden ve Trump'ın 2020 seçimlerinin çalındığı yönündeki iddialarını sürdürürken mesafeli duran bazı finansörlerin, şimdi ağırlıklarını tekrar ona doğrulttuğu görülüyor.

Bu gelişmeler, Trump’la ülkenin bazı finans liderleri arasındaki dinamiğin değiştiğine de işaret ediyor. Trump'ın memleketi Manhattan’daki elitler, onu “gayrimenkulde küçük çaplı bir oyuncu” olarak görmezden geliyordu.

Daha önce Trump'a yüklenen bazı Wall Street liderlerinin dahi tutumlarını yumuşatması dikkat çekiyor.

JPMorgan Chase’in icra kurulu başkanı Jamie Dimon da, dün mahkeme kararın açıklanmasının ardından şirketin Manhattan’daki toplantısında yaptığı konuşmada, 2020'de 74 milyon kişinin Trump’ın oy verdiğini ve buna saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Dimon, ABD Kongresi baskının ardından Trump hakkında çok ağır sözler sarf etmişti.

Dimon’un , bu yılın başlarında da Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Trump'ın belirli politikalarda "bir bakıma haklı" olduğunu ve Demokratların destekçilerine "biraz daha saygılı" olması gerektiğini söylemesi dikkat çekmişti. Perşembe gecesi Pierre otelinde toplananlardan bazıları da, Trump'ın suçlu ilan edilmesinin aslında Kasım seçimlerine giderken ona fayda sağlayacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Biden'dan 25 milyon dolar daha fazla bağış topladı

Diğer yandan, eski başkanın destekçileri de çoktan onun etrafında toplanmaya başladı. Trump’ın, zengin bağışçılardan para toplamak için hukuki sıkıntılarını fırsata çevirdiği görülüyor. Trump, bağış kampanyasıyla Nisan ayında Biden'dan 25 milyon dolar daha fazla para topladı.

Trump'ın kampanya ekibi, mahkeme kararının açıklanmasından dakikalar sonra eski başkanı "siyasi tutuklu" olarak nitelendiren bir bağış toplama e-postası dolaştırarak, "Bu Amerika'nın sonu mu?" diye soru yöneltti.

Trump vaatlerle zenginleri tavladı

Trump’ın zenginler için vergileri düşürme ve düzenlemeleri ortadan kaldırma sözü vermesinin bunda etkili olduğu düşünülüyor. Mevcut ABD Başkanı Joe Biden bunun tam tersini istiyor.

Seçim gününe sadece beş ay kala, eski başkanın vergiler ve düzenlemeler konusundaki vaatleri, ülke tarihinde bir ABD başkanına karşı açılan ilk ceza davasında suçlu bulunmasına rağmen, yöneticileri ikna ediyor.

Diğer yandan, bunun paradan daha fazlasıyla ilgili olduğunu iddia eden Trump'ın Wall Street destekçileri, Demokratlar'ın Gazze’deki savaşın ardından “antisemitizmi hoşgördüğünü” öne sürerek, bu durumun Trump’a dönük desteği artırdığını söylüyorlar. Bazıları da “kapitalizme karşı karamsar bir bakış açısına sahip ilericilerin” ve özellikle Wall Street kapitalistlerinin Biden ve Demokrat Parti'yi benimsemesinden şikayet ediyor. Diğerleri ise 81 yaşındaki Biden'ın başkan olmak için çok yaşlı olduğundan endişe ediyor.

Ne olmuştu?

Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

New York’ta mahkeme jürisi, iki günlük müzakerenin ardından dün Trump’ı Stormy Daniels'a "sus payı" ödemesini gizlemek için iş kayıtlarını tahrif etmekten suçlu buldu.

ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez eski bir başkan suçlu bulundu.

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olan Trump’ın, Temmuz ayındaki Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nden hemen önce cezasını çekmesi bekleniyor. Trump’ın temyiz mahkemesine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.