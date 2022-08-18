Suç duyurusunda bulunmuştu: Mehmet Sinan İnce, Garo Paylan'ı bir kez daha tehdit etti

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kendisine yönelik suikast planı hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından adı geçen Avukat Mehmet Sinan İnce, Twitter'dan Paylan'ı bir kez daha tehdit etti.

Paylan dün suç duyurusunda bulunduğu açıklamış ardından kamuoyuna yaptığı açıklamada "Avukat Mehmet Sinan İnce, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda, devlet içindeki bazı karanlık odakların, 2016 yılında bana yönelik bir suikast planladıklarını ve bu planın başka odaklarca bozulduğunu ifşa etti" demişti.

Bugün Twitter hesabından Paylan'a yanıt veren Mehmet Sinan İnce "Müptezel @GaroPaylan yapacak olsak yapardık. Kahraman yapmak istemedik seni .Yoksa iki defa önümüze düsürdük yürürken seni mecliste, şans eseri felan hayatta kaldım diye mağdur edebiyatı yapma. Ben öldürtecektik mi yazmışım iki dizinden topaldın. Burası TÜRK toprakları haddini bil!" sözleriyle tehdit etti.