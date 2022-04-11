Şubat ayında cari açık 5,15 milyar dolar oldu

Merkez Bankası, cari açıktaki 12 aylık artışta dış ticaret açığının 3,9 milyar dolar artarak 6 milyar dolara yükselmesinin etkili olduğu değerlendirmesini yaptı.

Enerji maliyetlerindeki artış, Şubat ayındaki açığın öncelikli nedenlerinden birisi oldu.

Öte yandan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, Şubat 2021'de 624 milyon dolar fazla vermişken, Şubat 2022'de 2 milyar 167 milyon dolar fazla verdi.

TCMB, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 874 milyon dolar artarak 1,61 milyar dolar olduğunu da açıkladı.

Hizmetler dengesinin altındaki seyahat kalemi net gelirlerin ise bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 1,235 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Resmi rezervlerde bu ay 2,2 milyar dolar net azalış gözlendi.

Cari işlemler açığı Aralık ayında 16 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 3,8 milyar dolar olmuştu. 2021 yılı toplam cari işlem açığı 14,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

2020 yılında Türkiye ekonomisinin cari işlemler açığı 35,5 milyar dolar olmuştu.

Nebati: Enflasyon Aralık ayından itibaren her ay düşecek

Reuters haber ajansının son anketine göre Şubat ayı cari açığın 5,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyordu. 2022 yılına ilişkin cari açık beklentisi de 38,5 milyar dolar olarak öngörülmüştü.

Bloomberg'in anketine göre ise de Türkiye'nin Şubat ayı cari açığının 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşeceği yönünde bir tahminde bulunulmuştu.

Türkiye'de Merkez Bankası Eylül ayından bu yana politika faizini 500 baz puan düşürdü. Türk Lirası'nın dolar karşısında yaklaşık yüzde 44 değer kaybı yaşanırken, enflasyon ise Mart ayında yüzde 61'e yükseldi.

Pazar günü Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya gelen Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ülkede yükselen enflasyonun yavaş yavaş yoluna girdiğini söyledi.

Yaz aylarının geldiğini belirten Nebati, "Aralık ayından itibaren de her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz" dedi.

Cari açık nedir?

Bir ülkenin mal ve hizmet ihracatı ile diğer gelirlerinden oluşan kalemi, mal ve hizmet ithalatı ile diğer giderlerinden daha az ise cari açık oluşmuş demektir.