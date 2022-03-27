Şubat 2022 Yatırım Teşvik Belgesi alan proje listesi yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak 2022 döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgeleri listesini yayımladı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan listeye göre toplam 17 milyar 736 milyon lira yatırım yapmayı üslenen 617 işletme yararlandırılacak. Projeler bitirildiğinde toplam 20 bin 320 istihdam bekleniyor.

Yatırım projelerinin Bakanlıkça kabul edilerek teşvik listesine alınmasıyla birlikte bu işletmeler, Gümrük Vergisi, Gelir Vergisi stopajı, KDV gibi vergilerden bağışık tutulacak. Yüzde 90’a ulaşan oranlarda vergi indirimi uygulanacak işletmelere, çalıştırdıkları işçilerin sigorta primini 10 yıla kadar sürelerle devlet karşılayacak. İşletmelere ayrıca alacakları kredilerin faizleri ile kullandıkları enerjinin belirli oranlarını da devlet ödeyecek.

Şubat/2022 teşvik belgesi listesine göre işletmeler toplam 636 milyon dolar tutarındaki makine teçhizatı gümrüksüz olarak ithal edebilecekler.

İlk bakışta dikkat çeken yatırım projeleri şöyle:

Yatağan Termik Enerji Üretimi AŞ adlı şirketin 2 milyar 100 milyon lira tutarındaki yılda 5 milyon ton yeni üretim yapılmasının hedeflendiği linyit ocağı projesi. Öteki destek unsurlarının yanı sıra 140 milyon $ tutarında makine teçhizatı gümrüksüz ithal edebilecek.

İzmir Aliağa’ya 552 milyon liralık yeni yatırım geliyor. Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon San.Tic.AŞ. Yılda 120 bin ton çelik konstrüksiyon üretimi ve yılda 120 bin ton galvaniz kaplama projesi geliştirmiş. Öteki destek unsurlarının dışında gümrüksüz olarak 22,5 milyon $ tutarında makine teçhizat ithal edebilecek.

Marmara Denizi ve İstanbul’a iki kötü haber var. İstanbul/Tuzla’da yüzer kuru havuz projesi geliştiren şirket 415 milyon lira proje desteğinden yararlandırılacak. Ayrıca 13 milyon 742 bin $ tutarındaki makine teçhizatı gümrüksüz ithal edebilecek.

Yalova - Altınova’da 549 milyon lira tutarındaki Ro-Ro tipi yolcu ve araç taşıma feribotu yapım onarım projesi de destek kapsamında yer alıyor. 36,7 milyon $ makine teçhizatı gümrüksüz ithal edebilecek.

'Hiçbir ilkenin gözetilmediği görülüyor'

Listede, konfeksiyon yatırım projelerinin sayı olarak ağırlıkta olduğu dikkat çekiyor. Sözgelişi, yılda 6 bin 480 ton dokusuz polyester kumaş üretimi projesi için 317,4 milyon TL tutarındaki yatırım destek kapsamında. Bu şirket ayrıca gümrüksüz olarak 18 milyon dolar makine teçhizat ithal edebilecek.

Çatal, bıçak, mutfak dolaplarının rayları üretimi için 63 milyon 273 bin lira tutarında proje geliştiren şirket destek listesinde yer alabilirken, şirkete, 2 milyon 844 bin dolar tutarında makine teçhizatı için gümrüksüz ithal hakkı tanınıyor.

Bir şirketin 168 öğrenciye hizmet verecek 4 milyon 135 bin lira tutarındaki kreş ve gündüz bakımevi projesi dahi teşvik listesinde yer bulabildiği görülüyor.

soL yazarı Kadir Sev, yatırım teşvik belgesinin hazırlanması sürecinde hiçbir ilkenin gözetilmediğine dikkat çekerken, bu durumu şöyle değerlendiriyor: "Kamunun parası, kreş ve gündüz bakımevi yapmaya değil, yapsınlar diye özel girişime veriliyor."