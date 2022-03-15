Suavi’den Karl Marx açıklaması: İzin aldılar

Sanatçı Suavi, Datça Belediyesi'nin Karl Marx'ın ölüm yıldönümünde attığı tweette kendi fotoğrafını kullanmasına ilişkin olarak, "Fotoğraf için ekibimden izin alındı, Karl Marx fotoğrafı bilerek yapılmış bir paradoks" açıklamasını yaptı.
Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e konuşan Suavi, "Datça Belediyesi'nin sosyal mecrasını yöneten arkadaşlar benim ekibinden izin almışlar. 'Böyle bir şey kullanabilir miyiz?' diye izin istemişler. Arkadaşlarım bunu bana ilettiklerinde 'Bence bir sakınca yok' dedim" ifadelerini kullandı.
Suavi şöyle konuştu: