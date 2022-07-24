soL TV'nin "Ne Demek?" programında ölümünün 50. yıldönümü vesilesiyle gazeteci ve yazar Suat Derviş konuşuldu.
Programın özel yayınında ölüm yıldönümü vesilesiyle psikiyatrist Gülperi Putgül Köybaşı, Suat Derviş'i anlattı.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sancak Yıldız
Haber Merkezi
Suat Derviş ölümünün 50. yıldönümünde konuşuldu
Gazeteci, yazar Suat Derviş, ölümünün 50. yıldönümünde 'Ne Demek' programında konuşuldu.
Haber Merkezi
soL TV'nin "Ne Demek?" programında ölümünün 50. yıldönümü vesilesiyle gazeteci ve yazar Suat Derviş konuşuldu.
Programın özel yayınında ölüm yıldönümü vesilesiyle psikiyatrist Gülperi Putgül Köybaşı, Suat Derviş'i anlattı.