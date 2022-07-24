Suat Derviş ölümünün 50. yıldönümünde konuşuldu

Gazeteci, yazar Suat Derviş, ölümünün 50. yıldönümünde 'Ne Demek' programında konuşuldu.

Haber Merkezi

soL TV'nin "Ne Demek?" programında ölümünün 50. yıldönümü vesilesiyle gazeteci ve yazar Suat Derviş konuşuldu.

Programın özel yayınında ölüm yıldönümü vesilesiyle psikiyatrist Gülperi Putgül Köybaşı, Suat Derviş'i anlattı.

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Kıpkızıl bir kadın: Suat Derviş