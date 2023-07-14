Su kaynaklarını yok edecek taş ocağı iptal edildi

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Doğanyurt köyünde özel bir şirket tarafından açılmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisi, bölgedeki su kaynaklarına zarar vereceği gerekçesiyle durduruldu. Daha önce mahkemenin iptal ettiği projede kapasite artırılarak yeniden ÇED süreci başlatılmıştı. Köy halkının karşı çıktığı proje için 23 Haziran’da ÇED toplantısı yapılmış, halk protesto ederek toplantıya katılmamıştı. Yaklaşık 370 dekarlık alanda üretim yapılması planlanan patlatmalı taş ocağı projesi için görüşüne başvurulan kurumlardan biri olan ASKİ, madencilik faaliyetinin bölgedeki yeraltı su kaynaklarına zarar vereceği yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeyle ilgili ÇED sürecinin durdurulduğunu açıkladı. Böylece taş ocağına karşı sularını, ormanlarını ve yaşam alanlarını korumak için 3 yıldır mücadele yürüten köy halkının çabaları bir kez daha sonuç verdi ve proje durduruldu.

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Doğanyurt köyü zengin doğasıyla dikkat çekiyor. Tarım ve hayvancılığın halen devam ettiği köyün doğal çevresinin sit ilan edilmesi için çalışmalar sürerken köy halkı üç yıldır taş ocağına karşı mücadele veriyor. Ankara 18. İdare Mahkemesi, projeyle ilgili açılan davada Şubat 2022’de hukuka aykırı bulduğu ÇED kararını iptal etmişti. Ancak inşaat malzemesi olarak kullanılmak üzere kalker ocağı açmak isteyen firma projeden geri adım atmadı ve 16 hektarlık alanda yapılması planlanan üretim alanını 37,68 hektara çıkararak yeniden ÇED başvurusu yaptı.

Doğanyurt Köylüleri ÇED toplantısını protesto etmişti

Geçtiğimiz Haziran ayında köyde yapılan ÇED toplantısı köylülerin protestosuna neden olmuş, köy halkı toplantıya katılmayarak projeyle ilgili itirazlarının kayıt altına alınmasını sağlamıştı. Yusuf Ağa Madencilik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılmak istenen kalker Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi için yeniden başlatılan ÇED süreci kapsamında görüşüne başvurulan kurumlardan biri olan ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü), konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdi.

ASKİ: Patlatmalı madencilik yeraltı sularını etkiler

Proje alanının yakın çevresinde su kaynağı çıkışlarının bulunduğuna işaret edilen ASKİ’nin görüşünde, “patlatmalı madencilik faaliyetleri neticesinde titreşim etkisiyle akifer (doğal yeraltı su depoları) birimlerinde mevcut olan kırık/çatlak/boşluk sistemlerinin etkilenebildiği, yeraltı suyu akım yönünün değişebildiği, veriminin azalabildiği” kaydedildi.

Kuraklık kapıda, kalker ocağı açılması uygun değil

Taş ocağı açılmak istenen alana yaklaşık 500 metre mesafede bulunan Doğanyurt köyünün civarındaki potansiyel su kaynaklarının korunması gerektiği vurgulanan ASKİ görüşünde, kuraklık ve yeraltı suyu veriminde azalma gibi durumlara karşı alternatif çözümler üretilmesi açısından kalker ocağı açılmasının uygun görülmediği bildirildi.

Bakanlık ÇED sürecinin sonlandırıldığını açıkladı

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 10 Temmuz 2023 tarihli resmi yazı ile projeyle ilgili ÇED sürecinin sonlandırıldığı açıklandı. ÇED Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine atıf yapılan kararda, ÇED süreciyle ilgili bir karar tesis edilmeden önce projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde aşamasına bakılmaksızın sürecin sonlandırılabileceği hükmüne yer verildi.