Stuttgart'ta 5. Uluslararası Dayanışma Festivali gerçekleşti

Almanya´nın Stuttgart kentinde bugün 5. Uluslararası Dayanışma Festivali gerçekleşti.

Düzenleyicileri arasında NHKM Stuttgart ve Küba Dostluk Derneği gibi çeşitli derneklerin de bulunduğu, Clara Zetkin Haus Waldheim Stuttgart´ta gerçekleşen festival ilgiyle karşılandı.

Bu yıl Şili darbesinin 50. yılını odağına alan festivalin çağrı metninde şöyle denildi:

"Şili neoliberalizmin küresel deney laboratuarı haline geldi. Eğitimin, sağlık hizmetlerinin, suyun, emekliliğin özelleştirilmesi; düşük ücretler, konut sıkıntısı, güvencesizleştirme... bunlar Şili'deki darbeyle başladı. Bu, binlerce insanın ölümü, işkence görmesi, kaybolması, hapsedilmesi, sürgüne gönderilmesi pahasına başarıldı. Dünyanın dört bir yanındaki demokratik ve toplumsal güçler o dönemde acı bir yenilgiye uğradı ve bu yenilginin etkileri bugün de devam ediyor. Salvador Allende son konuşmasında şöyle demişti:

'Toplumsal süreçler ne suçla ne de şiddetle durdurulabilir. Tarih bizimdir, onu yazan halklardır.'

Biz hala onun haklı olduğunu düşünüyoruz."

Darbe döneminin tanıklarıyla yapılan söyleşilerle başlayan festival, Almanca, Arapça ve İspanyolca şarkılarla devam etti. Programın ilerleyen saatlerinde sahne alan Stuttgartlı müzik grubu Minor Circle seslendirdiği Türkçe şarkılarla geceye büyük bir enerji kattı. Ayrıca çocuklar için hazırlanan "Dünyanın dört bir yanından oyunlar" konseptli bir eğlence programı olan festivalde, NHKM Stuttgart ve açtığı kitap standı da ilgi gördü.