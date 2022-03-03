Stratejik öneme sahip 4 milyon metrekare özelleştiriliyor

Bugün (3.3.2022) RG’de Özelleştirme İdaresinin Adana Yumurtalık ilçesinin Akyuva, Demirtaş ve Humutlu Mahallelerindeki Maliye Hazinesinin toplamı 4 milyon 58 bin metrekare yüzölçümlü 116 taşınmazını satışa çıkardığını duyurdu.

Duyuruda, 116 taşınmazın bir bütün halinde, tek istekliye satılacağı belirtiliyor.

İsteklilerin 30 Mart 2022 tarihine değin 15 milyon lira geçici teminat yatırmaları ve teklif mektuplarını vermeleri gerekiyor. Geçici teminat tutarı olarak 15 milyon lira istenmesi, en az 500 milyon lira bedel biçildiği anlamına geliyor.

Duyuruda satış yöntemi şöyle açıklanıyor:

“İhale sahiplerinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.”

İhalede kapalı zarf yöntemi uygulanıyorsa eğer, en yüksek teklif sahibine verilmesi gerekir. Oysa ÖİB duyurusunda ihale sürecinin, teklifler alındıktan sonra görüşmeler yapılması ve pazarlık yöntemine dönülmesi gibi karmaşık ve kuşku uyandıran bir dizi dolambaçlı yollara başvurularak sürdürüleceği belirtiliyor.

Böyle garip bir yöntem öngörülmesi, müstakbel alıcının şimdiden belli olduğu, ihale görüntüsü verilerek devredileceği kuşkularına yol açıyor.

Taşınmazların bulunduğu bölge hem Akkuyu Nükleer santralına yakın hem de stratejik öneme sahip.