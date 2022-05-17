Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik endişeleri ele alınmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüştü. Stoltenberg görüşme sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile en yakın ortaklarımız Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine başvurma kararları hakkında konuştuk” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, “Türkiye değerli bir müttefiktir ve tüm güvenlik endişelerinin ele alınması gerekir. Bu tarihi anda bir arada olmalıyız” dedi.

Stoltenberg ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya hakkında "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların, bu süreç içerisinde NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz" sözlerinin ardından gerçekleşti.

Erdoğan açıklamasında "İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezidir" demiş ve iki ülkeden Türkiye'ye gelecek heyetler için "Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların, bu süreç içerisinde NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü o zaman NATO güvenlik olmaktan çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik” demiş, hem İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı üçlü görüşmede hem de NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya’nın PKK/YPG’ye verdiği desteği gündeme getirdiğini belirtmişti.