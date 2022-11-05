Stoltenberg: Savaşı Putin başlattı, isterse yarın bitirebilir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NTV canlı yayınına katılarak NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut'un sorularını yanıtladı.
Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Rusya'nıın Ukrayna'da nükleer silah kullanma riski düşük ancak sonuçları çok büyük olacaktır bu nedenle çok ciddiye alıyoruz. Nükleer silahlar çatışmanın doğasını değiştirecektir. Nükleer savaşın kazananı olmayacaktır. Bu mesajı net biçimde veriyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda değişiklik yok.
- Rusya sorumsuzca ve pervasızca davranıyor. Bu savaşı Putin başlattı. Onun tercihiydi. Bu savaşı isterse yarın bitirebilir.
- Putin NATO'nun Ukrayna'ya desteğini hafife aldı, önemli hatalar yaptı. Ukrayna'ya desteği sürdürmemiz önemli. Putin kazanırsa sadece Ukrayna için felaket olmaz. Putin kazanırsa tüm dünyanın tehlikesine olacaktır.
- İsveç ve Finlandiya'nın üçlü muhtıranın gerekliklerini yerine getirdiğini görüyoruz. Artık tam üyelik zamanı gelmiştir, üyeliklerinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum. Şimdiden muhtıra uygulanmaya başladı. İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olduktan sonra da işbirliğini sürdürecek.
- İki ülkenin tam üyeliği hem onlar hem NATO hem de Türkiye için iyi olacak. Kolay müzakereler olmadı Madrid'de saatler süren toplantılar yaptık. Finlandiya İsveç ve Türkiye'yi anlaşmalardan dolayı takdir ediyoruz.
- Savaş devam ettikçe riskler sürecek. Açlıkla mücadele için Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmayı sürdürmesi gerekiyor. Bunun için Putin savaşa son vermeli. Savaş ortamında tahıl anlaşması son derece büyük önem taşıyor. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşmasının sağlanması ve yeniden uygulanması için çabalarından dolayı takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum.
- (Türkiye ziyareti) Enteresan ve önemli bir ziyaret oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşme fırsatı buldum.
- Yunanistan ve Türkiye çok değerli iki müttefikimiz. NATO'nun ortak savunmasına büyük katkıları var. İki ülke NATO çerçevesinde yakın işbirliği içerisindeler. Sadece NATO karargahındaki diplomatik işbirliği değil operasyonel olarak da yakın işbirliği var. Anlaşmazlıklar olduğunun farkındayım ancak işbirliği ve iyi müttefiklik ruhu içinde çözülmesini bekliyorum.