Stoltenberg: NATO, Ukrayna, Gürcistan ve Bosna Hersek'e desteğini artıracak

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada Stoltenberg, "Ukrayna'ya verilen desteği daha da güçlendirmemiz ve sürdürmemiz gerektiği konusunda anlaştık" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Stoltenberg, müttefiklerin NATO'nun Gürcistan ve Bosna-Hersek'in savunma yeteneklerini güçlendirmeye yardım etmesi gerektiği konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.

'Benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulanıyor'

Ayrıca NATO başkanı, Rusya'ya yönelik yaptırımları 'benzeri görülmemiş' olarak nitelendirdi ve bakanların Moskova üzerinde baskıyı sürdürmenin gerekli olduğu konusunda hemfikir olduklarını da belirtti.

Stoltenberg, NATO'nun 'krizin küresel sonuçları olduğu için Asya Pasifik'teki ortaklarla iş birliğini artırmayı kabul ettiğini' ifade etti.

'Çin'in tutumu ciddi bir meydan okuma'

Çin'in yaptırımlar konusundaki tutumuna da değinen Stoltenberg, "Çin'in Rus saldırganlığını kınamaya istekli olmadığını gördük ve Pekin, ulusların kendi yollarını seçme hakkını sorgulamak için Moskova'ya katıldı. Bu hepimiz için ciddi bir meydan okuma" dedi.