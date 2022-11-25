Stoltenberg: NATO, İsveç veya Finlandiya'ya saldırı olursa tepki verecek

29-30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç veya Finlandiya'ya karşı herhangi bir saldırı veya saldırgan tutum olursa NATO'nun tepki vereceğini bildirdi.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken iki ülkenin başvurusu sonrası imzalanan katılım protokollerinin Macaristan ve Türkiye dışında 28 üye ülkenin meclislerinde onaylandığını hatırlattı. Kalan iki ülkenin de üyelik başvurularını onaylayacağına inandığını belirten Stoltenberg, bunun en kısa zamanda gerçekleşmesi için çağrıda bulundu.

Bu ay başında İstanbul'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü konuların arasında bunun da bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın haziranda Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirdiğini söyledi.

Stoltenberg, İsveç'in terörle mücadele yasasını değiştirerek daha sıkı hale getirdiğini, silah ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını, her iki ülkenin terörle mücadelede uzun dönemli iş birliği taahhüdü bulunduğunu bildirdi.

İki ülkenin NATO üyeliğinin ittifakı güçlendireceğini söyleyen Stoltenberg, ABD ve İngiltere dahil bazı ülkelerin İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantileri sunduğunu belirtti.

Jens Stoltenberg, "İki ülke askeri olsun, sivil olsun tüm NATO faaliyetlerine katılmaktadır. Bu da İsveç veya Finlandiya'ya karşı herhangi bir saldırı veya saldırgan tutum olursa NATO'nun tepki vermemesi tasavvur edilemez" diye konuştu.

Ukrayna için Sovyet dönemi mühimmat üretimi artırılıyor

Bükreş'te gelecek hafta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında da bilgi veren Stoltenberg, bakanların Ukrayna'ya askeri olmayan desteği de artırma kararı alacaklarını söyledi.

Askeri ekipmanda, doktrinde ve eğitimde NATO standartlarına geçmesi için Ukrayna'ya destek vereceklerini aktaran Stoltenberg, Ukrayna'nın elindeki Sovyet dönemi silahlar için mühimmat ve bazı malzemelere ihtiyacı olduğunu söyledi. Stoltenberg, bazı NATO müttefiklerinin bu tür malzemeleri üretecek tesisi bulunduğunu, bu malzemelerin üretiminin artırıldığını aktardı. (AA)