Stoltenberg: Moskova temel güvenliğimiz için temel ilkelere meydan okuyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO'nun Stratejik Konsepti hakkında Almanya ve Hollanda tarafından ortak düzenlenen çevrimiçi seminerde konuştu.

Stoltenberg NATO'nun "çok değerli ortağı" diye nitelediği Ukrayna'nın Rusya'nın tehdidi altında olduğunu ileri sürdü. NATO Genel Sekreteri "Bugün bir nesil için Avrupa'nın güvenliğinde en tehlikeli anla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

NATO'nun Ukrayna'ya "güçlü siyasi, pratik ve finansal desteğini sürdüreceğini" söyleyen Stoltenberg "Ukrayna'nın savunma kapasitesini kurmasına, savunma ve güvenlik kuruluşlarını modernize etmesine ve BM Sözleşmesinde teminat altına alınan kendini savunma hakkını kullanmasına yardım edeceğiz" diye konuştu.

Stoltenberg Hollanda hükümetinin Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlama konusundaki kararını da memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Rusya'yı hedef alan Stoltenberg "Rusya güç ve ültimatomlar kullanıyor. Yalnızca Avrupa'nın sınırlarını yeniden çizmek için değil tüm küresel güvenlik mimarisini yeniden yazmaya da çalışmak için de..." dedi.

NATO Genel Sekreteri "Moskova güvenliğimiz için temel ilkelere meydan okuyor" ifadesini kullandı. NATO'nun "müttefiklerini savunma ve koruma hakkı" ile "her ülkenin kendi yolunu çizme hakkı"ndan söz eden Stoltenberg "Bu yalnızca Ukrayna ve Gürcistan'la ilgili değil. Aynı zamanda Finlandiya ve İsveç gibi Avrupa ülkelerini ve onların seçim özgürlüğünü reddetmekle de ilgili" ifadesini kullandı.

'AB ile NATO aynı madalyonun iki yüzüdür'

Ukrayna'daki krizin NATO'nun "ortakları"yla işbirliğinin önemini ortaya koyduğunu söyleyen Stoltenberg, düzenli olarak AB ile Kanada, ABD ve İngiltere dahil NATO müttefikleriyle görüştüğünü ve AB ile ekonomik yaptırımlar konusunda işbirliği içinde olduklarını söyledi. Stoltenberg "NATO ve Avrupa Birliği aynı madalyonun iki yüzüdür. Farklı rollerimiz, görev alanlarımız ve üyeliklerimiz var. Ancak yaptığımız şey birbirini tamamlayıcıdır" ifadelerini kullandı.

NATO'nun doğudaki askeri varlığını önemli ölçüde artırdığını söyleyen Stoltenberg "Daha fazlasını yapmaya hazırız" diye konuştu.